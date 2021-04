DTF annonce que son prochain album est terminé

Le groupe vient d'annoncer officiellement que le projet est enfin bouclé !

par Team Mouv'

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous puissions écouter le dernier projet du groupe DTF . En février dernier, le duo avait dévoilé un freestyle survolté intitulé Pyromane. Ils viennent à présent d'annoncer à leurs fans que leur prochain album était d'ores et déjà bouclé .

Ça arrive vite !

C'est sur Twitter que le duo DTF a décidé d'annoncer la bonne nouvelle à sa communauté : "Album fini la famille ! On vous annonce une dateprochainement__, prenez soin de vous et bon ramadan à tous les musulmans du monde" expliquent les deux amis dans un message accompagné d'un visuel inédit .

Rendez - vous en mai

Signés chez QLF Record ( et proche de PNL) le groupe a sorti son dernier album intitulé On ira Où ? en octobre 2019 . On ne sait pas encore grand chose sur cette sortie mystérieuse. La seule information claire, c'est que le projet sera dispo en mai comme l'indique la date ( incomplète ) en commentaire : "XX - 05 - 2021" . On attend ça avec impatience !