DTF annonce la sortie de son nouvel album

Le duo de rappeurs DTF est de retour avec un nouvel album prévu pour le 28 mai.

par Team Mouv'

Les deux rappeurs d'Ivry - sur - Seine sont de retour : le groupe vient d'annoncer un nouvel album dont la sortie est imminente . Intitulé Double Star, l'album sortira le 28 mai prochain : il s'agira du quatrième album du duo .

Annoncé sur les réseaux sociaux, le duo a partagé un teaser pour présenter leur prochain album : une courte vidéo de quelques secondes qui s'ouvre sur une explosion dans l'espace avant de laisser place à la cover de l'album . Pour la cover, on y voit les deux rappeurs sous un arbre assez imposant, l'un est assis l'autre est debout, chacun d'un coté de l'arbre . On remarque en arrière plan ce qui semble être un monde détruit et aride, l'arbre étant la seule forme de vie dans tout ce chaos . Serait - ce le signe d'un renouveau pour le duo ? Les spéculations sont ouvertes en attendant le 28 mai .

DTF c'est le duo qui monte, les deux acolytes sortaient en 2020 leur troisième album intitulé On ira Où ? . S_ignés chez QLF Record le duo est très proche PNL avec qui il a réalisé déjà quelques feats notamment sur le titre [Besoin de Calme](https://www.youtube.com/watch?v=BK8Ab7Rw-ZA) ou encore [Dans la ville_](https://www.mouv.fr/musique/rap-fr/dtf-et-n-o-s-devoilent-le-magnifique-clip-de-dans-la-ville-356441) avec N . O . S.

