Drismer se sépare de PCN et nous explique tout

Quelques semaines à peine après avoir percé, le duo Drismer et PCN se sépare.

Drismer et PCN, c'est déjà fini. Les deux copains, qui avaient percé grâce à leur freestyle Bintou, se sont dit au revoir officiellement.

Ça aura été court et intense : le duo Drismer et PCN a annoncé sa séparation quelques semaines à peine après avoir percé. En effet, les deux jeunes rappeurs, connus depuis le mois de mars pour leur freestyle Bintou, ont décidé de partir chacun de leur côté malgré plusieurs exclus partagées ces derniers temps. Pour Coffee Show, la matinale de Mouv', Drismer a confié les raisons de cette séparation : celui-ci dit qu'il n'y "aucune embrouille" et qu'il souhaite simplement "arrêter la musique pour un certain temps, sans vouloir ralentir PCN".

Buzz ou réalité ?

En effet, sur Twitter, Drismer et PCN se sont mutuellement remercié : si le premier a écrit *"PCN, lance-toi en solo, tu as une longue et grande carrière devant toi. Laisse-moi avec les petits du quartier continuer à faire rire le peuple. Ça va trop me manquer",* le second a répondu sans moins d'émotion "Merci d'avoir lancé ma carrière Drismer. Occupe-toi de Salwa elle a besoin de toi t'es un génie, je t'oublierai jamais mon reuf".

Pas de rancoeur, donc, entre les deux anciens collègues. Mais les plus sceptiques y verront le signe que cette séparation n'est qu'un ingénieux plan de com' : le duo est connu pour ne pas avoir froid aux yeux lorsqu'il s'agit de créer le buzz, et n'en serait pas à leur premier coup d'essai. D'autant qu'après avoir signé avec Sony, ils viennent de sortir Beldia, et le timing semble peu propice à une rupture.

Alors, Drismer et PCN seront-ils une hype rapidement oubliée, ou sont-ils en train de nous préparer le coup du siècle ? Mystère : il faudra rester connecté pour le savoir.