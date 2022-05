Drismer et PCN signent chez Sony et reprennent "Best Life" de Naps

Pour fêter la signature de leur contrat avec Sony, Drismer et PCN ont publié une reprise du son "Best Life" de Naps, "PS5".

C'est la fête chez Drismer et PCN : les deux acolytes ont partagé une vidéo dans laquelle ils célèbrent leur signature chez Sony en reprenant un son de Naps.

Véritables phénomènes depuis le début du mois de mars travers leur freestyle Bintou, Drismer et PCN ont accumulé près de 4 millions de vues et commencent à vouloir s'installer de manière pérenne dans le paysage rap français. Un souhait qui semble se réaliser puisqu'ils ont officiellement signé avec Sony, pour leur plus grand bonheur.

Deux ovnis qui n'ont pas fini de s'enjailler

Le sourire jusqu'aux oreilles et encore l'air de ne pas totalement réaliser ce qu'il se passe, Drismer et PCN ont en effet partagé un mini-clip sur les réseaux. Sur Best Life de Naps, transformé en "PS5" pour l'occasion, les deux potes s'ambiancent et distribuent des PS5 à gogo dans leur quartier, pour témoigner de leur récente réussite financière.

"On a percé grâce à un son de dessins animés", s'amuse le duo, ajoutant : "Au début ils rigolaient mais maintenant on a signé". En effet, selon leurs dires, les jeunes artistes ont pas mal galéré et ce même après la sortie de leur freestyle, boycottés par presque tout le rap game excepté Végédream qui les a invités à son Planete Rap : "Ils vont déchirer, il faut leur donner de la force. Les ovnis comme ça faut pas négliger".

La promesse d'un beau départ pour les deux potes de "ouh hi ouh ha ha", qui n'ont apparement pas fini de s'enjailler.