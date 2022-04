Drismer et PCN se plaignent d'être snobés par les rappeurs, Vegedream leur répond

Drismer et PCN estiment ne pas être calculés par le rap game et Vegedream leur propose un feat.

par Team Mouv'

Véritables phénomènes depuis le début du mois de mars, Drismer et PCN ne semblent pas faire l'unanimité du côté des autres rappeurs du game. En tout cas c'est ce qu'ils croyaient...

Vegedream vole à la rescousse des deux potes

À travers leur freestyle Bintou, les deux potes ont accumulé près de 4 millions de vues et commencent à vouloir s'installer de manière pérenne dans le paysage rap français.

Pour ce faire, ils ont vite enchainé en envoyant le freestyle Dora puis tout récemment le freestyle Frère Jack. Deux titres dans lesquels Drismer et PCN restent dans leur style décalé, simple et efficace qui a fait leur succès, mais qui semble aussi leur fermer des portes. En effet, sur twitter Drismer a posté lundi 25 avril un message qui laissait entendre que le duo était snobé par les autres rappeurs : "Aucun rappeur nous calcule ça me foudroie on se prend que des vents c’est trop nul le rap en France".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un message qui a été aperçu par un certain Vegedream qui leur a répondu ce mardi 26 avril en déclarant : "Passez quand vous voulez". Un réponse qui a suscité la joie de Drismer qui a retweeté : "Twitter fait des miracles c’est réel on arrive Vegedream merci".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'appel de Drismer et PCN semble donc bien avoir été entendu et va certainement leur permettre de réaliser un featuring avec Vegedream. Et qui sait, peut être d'autres rappeurs oseront aussi tenter leur chance après l'auteur de Elle est bonne sa mère.