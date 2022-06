Drismer et PCN annoncent leur réconciliation et sont de retour

Le duo Drismer et PCN se reforme.

par Team Mouv'

Connu notamment pour leur freestyle Bintou qui avait connu un véritable buzz sur les réseaux sociaux, le duo Drismer et PCN s'était séparé il y a quelques semaines de cela. Cependant, ils ont annoncé leur retour en force ce 26 mai dernier.

"C'est reparti comme en 46"

Alors que Drismer et PCN démarraient leur carrière sur les chapeaux de roues avec leurs freestyles pour le moins hors du communs et qui avaient rapidement retourné la toile dès le mois de mars dernier, les deux artistes avaient finalement décidé de partir chacun de leur côté car Drismer déclarait vouloir " arrêter la musique pour un certain temps, sans vouloir ralentir PCN".

Alors simple coup de com' ou réalité ? Dans tous les cas, que les fans se rassurent puisque la décision fut de courte durée. En effet, ce 26 mai, PCN a déclaré son retour aux côtés de son acolyte sur Twitter, à travers une simple photo légendée par "WE ARE BACK".

Et Drismer n'est pas non plus resté silencieux à propos de cette annonce. Il a quant à lui, réutilisé la fameuse phraser "J'ai fait mon retour comme Benzema" de Guy2Bezbar pour marquer son retour, telle une légende.

