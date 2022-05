Drismer dégoûté : il décide d’arrêter la musique ?

Drismer annonce en avoir marre de la musique.

par Team Mouv'

C'est la goûte d'eau qui fait déborder le vase. Drismer en a marre et a décidé de tout stopper.

Un vrai adieu ?

Décidément, il y a du mouvement chez Drismer et PCN. Après avoir récemment signé chez Sony, les deux copains, qui avaient percé grâce à leur freestyle Bintou, se sont dits au revoir officiellement la semaine dernière. Pour Coffee Show, la matinale de Mouv', Drismer a confié les raisons de cette séparation : celui-ci dit qu'il n'y "aucune embrouille" et qu'il souhaite simplement "arrêter la musique pour un certain temps, sans vouloir ralentir PCN".

Et ce vendredi 13 mai, Drismer en rajoute une couche en déclarant : "*Ça me brise le coeur, tant d’effort pour qu’au final nos sons ne puissent même pas sortir sur les plateformes et vous voulez que je continue la musique ?! Laissez moi tranquille svp".*

Un des éléments qui semblent avoir épuisé le rappeur est le blocage du morceau Bintou qui ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming : "Mauvaise nouvelle le son Bintou ne sortira jamais sur les plateformes les américains nous ont pas céder les droits".

Son acolyte PCN a tenté de le rappeler à la raison : "Reviens avec moi mon reuf tu peux pas nous abandonner du jour au lendemain". Mais pour l'instant nous n'avons aucune nouvelle de cette décision.

Cependant, rappelons que le duo est connu pour ne pas avoir froid aux yeux lorsqu'il s'agit de créer le buzz, et n'en serait pas à leur premier coup d'essai. D'autant qu'après avoir signé avec Sony, le timing semble peu propice à une rupture.

Alors, Drismer estil réellement en train de dire adieu à la musique ? Mystère : il faudra rester connectés pour le savoir.