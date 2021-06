Doums livre un nouvel EP surprise avec Nekfeu et S.Pri Noir

Doums régale ses fans avec un troisième EP.

par Team Mouv'

Après un EP intitulé Pilote en 2017 et Pilote & co sorti quant à lui en 2019, Doums prend les manettes et dévoile sans promo le troisième opus : Pilot3 . Un projet envoutant qui s'écoute en mode repeat .

Sur son avant dernier EP, Pilote & co on avait retrouvé le duo Nekfeu X Doums sur le très beau titre Ce soir. Ici les deux frérots de L'Entourage remettent la main sur le mic . Bien entouré sur ce projet, Doums a choisi S . Pri Noir, Blondinet et Framal du S - Crew pour un résultat calibré .

Un EP intimiste

On retrouve Nekfeu dans le titre On y est et on sait à quel point le public l'attendait . Avec cet EP surprise Doums va refaire la journée des fans du fennec . Dans ce feat, les deux frères de cœur nous balancent de "la noirceur" . La vérité fait mal et c'est le but de leurs lyrics :"regarde de près, perce les artifices"__ . Dans le refrain on découvre un petit clin d'œil à l'album de Nekfeu Les étoiles vagabondes où le duo fusionnel avait déjà lié leurs flow sur l'Air du Temps .

Solo sur deux morceaux, Doums pense à la vie et à la mort . Sur En effet, le rappeur a soif et veut rien rater :"tellement de chose à vivre, si peu de temps, on a pas d'alternative".

Dans le titre Don Quichotte de Pilot3, Doums " tient les reines" et ose affronter la mort : "si un jour je parle ne me pleurez pas". Des paroles saisissantes avec son grain de voix bien à lui .

Le single Capital est un pépite ensoleillée avec S . Pri Noir et Blondinet . Le refrain a comme des airs de hit d'été grâce à Blondinet et son "Sexy mama" . Le rappeur du 9e arrondissement invite ici dans son EP une vibe un peu plus légère pour nous remettre de nos émotions après les autres titres plus bresom .

Dans Si tu pars en duo avec Framal, les deux acolytes nous plongent dans un univers ténébreux . "On vient d'en bas" ;"contrôle et délit de faciès", des paroles engagées et intimes . Leur deux voix se mêlent sur une instru enivrante . Sur ce single, le temps est comme suspendu .

C'est un beau cadeau que nous dévoile Doums et son Pilot3 . Il ne déçoit pas avec ce nouveau volume de la trilogie .