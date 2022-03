Doums dément la présence de Nekfeu au meeting de Jean-Luc Mélenchon

Contrairement aux infos relayées, Doums dément que Nekfeu était présent à la manifestation de Jean-Luc Mélenchon.

par Team Mouv'

Ce lundi 21 mars, plusieurs médias ont relayé l'info comme quoi, Nekfeu aurait été aperçu au meeting de Jean- Mélenchon sur la place de la Bastille, à Paris le dimanche.

Suite à ça, Twitter a pris feu et les commentaires se sont enchainés au fil des heures. Fidèle acolyte de Nekfeu, Doums a contacté le média AllTime Rap pour démentir l'information et on peut comprendre qu'il est très remonté. Pour lui, c'est clair, aucune prise de position de la part de son équipe :

Fu * * tous ces bords politiques

Nous avons également fait l'erreur de relayer le tweet et bien que notre article était au conditionnel et n’affirmait rien, nous présentons nos excuses à Nekfeu et son équipe, pour cette fausse information. Vraiment.