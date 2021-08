Doums annonce que son feat avec Laylow arrive bientôt

Le featuring entre Doums et Laylow sortira prochainement, à en croire les propos du membre de l'Entourage.

Quelques mois après avoir annoncé un featuring avec Laylow, dont un premier extrait avait été dévoilé, Doums confirme ce jour ( 7 août ) que le morceau arrivera prochainement .

En live sur Instagram, le rappeur a précisé que le titre "va sortir dans très peu de temps", une magnifique nouvelle . On attend maintenant d'en savoir plus sur ce titre et sur quel projet il sera présent .

Laylow, l'homme fort du rap français

Depuis plusieurs semaines, la hype autour de Laylow s'intensifie . Son statut a changé depuis la sortie de son album Mr . Anderson, est il rejoint le cercle fermé des rappeurs avec un disque d'or (obtenu en seulement 3 semaines) .

C'est donc une très belle collaboration pour Doums, qui s'entoure d'un nouveau poids lourd du rap français .