Dosseh sortira un projet très, très bientôt

Le retour de Dosseh est très proche.

Il l'avait promis : le nouvel album de Dosseh sortira bien pour l'été, comme l'avait annoncé le rappeur, qui vient de dévoiler la sortie de son projet dès ce mercredi.

Après deux ans d'absence en solo, Dosseh est enfin de retour. Après avoir annoncé en mars qu'il avait terminé son nouvel album, le rappeur semble prêt à le dévoiler, puisqu'il a annoncé sa sortie pour mercredi 22 juin. Un retour très attendu par les fans, qui commençaient à trouver l'absence de l'Orléanais un peu longue, après la sortie de Vidalo$$sa en 2018 (si ce n'est sa mixtape Summer Crack Volume 4 en 2020).

Un retour très attendu

En novembre dernier, le rappeur avait annoncé reprendre du service et préparer un nouvel album pour début 2022. Alors qu'il avait prévenu début janvier qu'il n'allait pas rire avec cette nouvelle année, Dosseh a apparemment bien charbonné pendant la première moitié de l'année. Fort de travail et d'acharnement, celui qui ne comptait plus ses heures passées en studio a enfin fait la grande annonce sur son compte Twitter : *"Et moi qd j’prends les bonnes décisions, ça pardonne pas. Merci à ceux qui ont attendu, sans rancune aux autres. Rdv mercredi à 18h".*

Si l'album a pris un petit peu de retard - il sortira un jour après le début de l'été, c'est qu'il semble être l'aboutissement d'un énorme travail, et promet d'être très lourd. Oumar, le manager du rappeur d'Orléans, a assuré la qualité de l'album, confirmée également par Dinos qui en a apparemment déjà écouté une partie. En tout cas, si le rappeur de Habitué maintient son niveau habituel, on risque d'avoir chaud aux oreilles.

Du Dosseh pour l'été, on ne demandait pas mieux. Et même si l'attente ne sera plus très longue, on va avoir du mal à patienter.