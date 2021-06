Dosseh réagit à l'acte raciste de Cergy et partage un message de paix et d'unité

Choqué par l'acte raciste de Cergy, Dosseh a réagi avec plein de sagesse.

par Team Mouv'

Victime d'agression raciste il y quelques jours, un jeune livreur de Cergy a reçu des soutiens de nombreux rappeurs français .

L'unité, avant tout

Après Sam's, c'est Dosseh qui a réagi à cet acte horrible mais plutôt que vouloir diviser, il a préféré partager un message de paix et surtout d'unité. C'est via ses stories Instagram, que le rappeur d'Orléans a répondu à cette agression raciste et franchement on valide à 100% :

"Aucun rebeu raciste ne nous fera détester l'ensemble des rebeus . Tout comme aucun blanc raciste, ne nous fera détester l'ensemble des blancs . Tout comme aucun noir raciste, ne nous fera détester l'ensemble des noirs . Par contre tous unis, contre l'ensemble des racistes, ça bouge pas . "

Dosseh - story Instagram

Dosseh story 2

Solidarité et unité la famille, c'est ça le plus important ! Merci Dosseh !