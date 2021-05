Dosseh dévoile le freestyle bouillant "Do$$aveli" 2

Comme Ragnar dans le Wessex, Dosseh mène une expédition punitive dans "Do$$aveli #2".

Ce samedi 2 mai 2021 Dosseh a publié son deuxième freestyle de la série Do$$aveli. En une petite minute, le rappeur d'Orléans découpe avec violence une instrumentale du futur signée Ken & Ryu .

Dosseh se fait un petit kiff

"Cadeau pour tous mes suiveurs !" annonçait Doss' au moment de partager son dernier freestyle sur son compte Instagram . Et il faut dire qu'on est gâtés sur ce coup . Pour Do$$aveli # 2, le rappeur a décidé de faire simple : une minute de pur kickage ! Les punch' s'enchaînent à toute vitesse sur des thématiques sombres et crues, comme Dosseh aime . De quoi se changer un peu les idées des lossas qui écoutent en boucle la douceur intitulée La vie d'avant que l'empereur nous a dévoilé le 15 avril.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Avec Dosseh, c'est simple et efficace

Quand "Ken & Ryu font chialer le synthétiseur", Dosseh s'enflamme . Dans cet exercice de style, le rappeur excelle au micro et à l'écran . Car même si il s'agit d'un simple freestyle, Christopher Mov est passé derrière la caméra pour habiller la performance de Doss' d'un petit visuel sobre mais très efficace . Comme pour remettre les points sur les "i", l'empereur y apparaît déterminé et plus arrogant que jamais : "Gloire à la losserie__, tu sais ce que je prône" conclue Dosseh, "Gloire à l'Empire" .

Bientôt le nouvel album de Dosseh ? !

N'oubliez pas qu'en 2021, Dosseh nous a déjà promis un projet ! En effet, en fin d'année dernière, le rappeur avait publié un tweet qui indiquait clairement qu'il nous livrerait cette année la suite de VIDALO$$A, son dernier album sorti en 2018 . On attend les infos avec impatience . D'ici là, restez informés sur Mouv . fr !