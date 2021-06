Doria : "l’album arrive très vite"

Belle nouvelle pour les fans de Doria : elle sortira bientôt son album.

par Team Mouv'

Doria se fait attendre . Sa fan - base s'agrandit de plus en plus et l'artiste a pris un énorme envol en quelques mois . D'ailleurs, vous aviez pu la découvrir à l'occasion du concert Mouv' fête la musique en juillet 2020, lorsqu'elle avait interprété Pochtar ( Dodo ) , Calcul, Tempo .

Ultra attendue, Doria a annoncé à ses abonnés que son album allait prochainement sortir. C'est dans un post Instagram qu'elle a balancé : "On est ensemble fort, l’album arrive très vite . " Désormais on a plus qu'à patienter et on peut supposer que ce nouvel album sortira avant l'été, en tout cas c'est ce qu'on espère .

Doria, artiste hyper active

Récemment, Doria s'est montrée très active . Elle a sorti le très bon VRRR en janvier 2021 avec un clip, suivi du morceau très introspectif Leçon, et puis ensuite elle est revenue avec Plus personne, mi - mai . Un morceau puissant à découvrir ci - dessous .

