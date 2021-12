Doria balance un freestyle sur cette "Triste époque"

Doria de retour avec un freestyle incisif intitulé "Triste époque".

La jeuen rappeuse Doria a marqué cette année 2021. En effet, comme l'a dit Genono dans son article portrait de Doria : la jeune artiste fait partie des grands espoirs du rap français. Elle a dévoilé son tout premier album Depuis le départ, vendredi 25 juin 2021.

Flow, présence, prestance, Doria s'est imposée dans le game et notamment sur de nombreux concerts pour Mouv' . Le concert Mouv' fête la musique en juin 2020 aux cotés de Lyna Mahyem, Imens ES, KT Gorique et Tessae, le concert pour le baptême de la Maison de la Radio et de la Musique aux cotés de Youssoupha et Georgio ou plus récemment le show exceptionnel Hip Hop Symphonique 6ème édition !

Nouveau freestyle pour Dodo

Il est evident que la jeune artiste est forte dans son exercice. Elle nous le prouve encore une fois en envoyant un freestyle inédit. Dévoilé sur son compte Instagram. Doria pose pour 3 minutes 24 sur ce qu'elle a nommé le freestyle Triste époque.

A écouter juste ici :

