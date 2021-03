Doria balance le morceau introspectif "Leçon"

La rappeuse Doria a sorti le morceau "Leçon" le 8 mars 2021 !

par Team Mouv'

Pendant le premier confinement en avril dernier, la rappeuse Doria passait dans Mouv' Rap Club ( version distanciel ) où elle parlait avec Pascal Cefran de ses débuts dans le rap, du concert tremplin Mouv' Bosster, de sa signature sur le label de Dj Kore ( A . W . A ) et on en passe ! Le 8 mars, elle a sorti le morceau Leçon!

Des mots forts sur une prod douce

"J'accumule plein de torts, ado sans affection . J'ai pris mon mal en patience, suivi les traditions . J'ai fait le bien et le mal, fait c'que je devais faire". Portée par une prod tout en douceur, Doria vient poser des mots forts sur les leçons qu'elle a appris depuis l'enfance . On sent une détermination plus que tenace, qui transparaissait déjà dans son clip VRRR sorti le 29 janvier 2021 .

Dans VRRR, Doria nous ambiançait au moyen d'un refrain chanté ultra entrainant ( qu'on imagine déjà sur toutes les bouches ) et de ses phases percutantes . Au fil des plans, on suivait la rappeuse tantôt dans un hangar très lumineux, tantôt dans des atmosphères beaucoup plus sombres pour un jeu de contrastes vraiment réussi ! On a très hâte de voir la suite.