Doc Gynéco en garde à vue pour violences conjugales

Le commissariat du XVIIIe enquête actuellement sur une dispute violente entre le chanteur et sa compagne.

par Team Mouv'

Bruno Beausire, aka Doc Gyneco a été placé en garde à vue dans une affaire de violence conjugale rapporte Le Parisien. Selon le journal, le Doc aurait été placé en garde à vue mercredi 10 mars en fin d'après - midi . Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violences volontaires par conjoint" pour des faits qui se sont produits ce même jour .

"4 gifles"

Le Parisien indique que le chanteur de 46 ans aurait reconnu avoir frappé son épouse lors d'une dispute . Les policiers alertés par un voisin sont entrés au domicile du chanteur et y ont découvert son épouse qui cachait son visage gonflé. La femme a été conduite à l’hôpital et "ne souhaite pas porter plainte" selon Le Parisien. Elle parle d'une dispute à cause de la jalousie de Doc Gyneco, qui il lui aurait mis "quatre gifles" .

Personnalité sulfureuse

Doc Gyneco est devenu célèbre en sortant son album aujourd'hui considéré comme un classique Première Consultation en avril 1996 . Le projet mythique s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires . Depuis son gros succès, il a mené une vie médiatique sulfureuse . Excentrique, il avait collaboré avec des personnalités telles que Bernard Tapie ou encore plus récemment, le député Joachim Son - Forget en 2019 .