Django comparé à Nekfeu ? Il s’exprime enfin

Django s'est récemment exprimé sur les comparaisons qui ont été faite entre son style et celui de Nekfeu.

Django, en pleine promotion de son nouvel album, s'est exprimé sur son vécu depuis ses débuts, et notamment sur l'affaire de la comparaison entre son style et celui de Nekfeu.

Le rappeur avait explosé en 2016 avec Fichu: un freestyle posté un peu à la va - vite sur internet, qui a explosé sans qu'il s'y attende . Mais rapidement, c'est le bad buzz : les auditeurs le comparent à Nekfeu, l'accusant de plagiat . Une comparaison qui va lui coller à la peau, et qui est reprise par des grands noms du rap tels que Deen Burbigo.

Des années plus tard, l'artiste, très éloigné des médias, est plus serein et revient sur cette polémique pour Booska - P ou encore Le Code, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Athanor, le 22 octobre prochain . Le rappeur y raconte ses débuts, sa passion pour le rap et son désir de s'exprimer, tout en revenant sur la comparaison avec Nekfeu .

Une comparaison qui n'est pas au goût de Django

Et Django en a gardé un mauvais souvenir : en désaccord total avec ces critiques, il confie même que Nekfeu n'a jamais fait partie des rappeurs qu'il apprécie écouter . Il avoue d'ailleurs "Nekfeu, ça fait pas partie du spectre de ce qui me touche dans le rap . Force à lui tous les jours mais c'est pas mon délire en vrai" . Le rappeur de Fichu ne comprend pas la comparaison, et affirme que leurs deux styles n'ont "rien à voir".

On comprend donc que cette comparaison n'est pas du goût du rappeur, qui s'est retrouvé assimilé sans le vouloir à un artiste qui ne faisait pas partie de ses idoles . "Dès le moment où on commence à me parler de copie, machin, c'est des conneries", se défend - t - il . Afin de mettre fin aux rumeurs, Django semble s'être retiré des médias et avoir travaillé son style pour revenir dans un nouvel album aux tonalités drill .

C'est donc ce vendredi 22 octobre que l'on pourra découvrir la renaissance d'un rappeur qui aura été littéralement victime de son succès .