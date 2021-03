Djadja & Dinaz réalisent un gros démarrage avec leur album "Spleen"

Quelques jours après la sortie de leur album, "Spleen", le 26 mars, les chiffres de vente en milieu de semaine sont disponibles pour le projet de Djadja&Dinaz !

par Team Mouv'

Le 26 mars, Djadja & Dinaz balançaient leur très attendu cinquième album Spleen ! Dix - sept titres joliment mélancoliques qu'ils avaient achevé de teaser avec un live stream immersif d'un tout nouveau genre . Quelques jours plus tard, alors que les chiffres de vente en midweek sont disponibles, il est temps de voir comment l'album a été reçu .

Un score impressionnant

"12 901 exemplaires en 3 jours", c'est ce que rapporte le compte spécialisé Midi Minuit sur Twitter . Un très gros score pour le duo . Dans le détail, le groupe Djadja & Dinaz a réalisé 59% de ses ventes en streaming, soit 7661 ventes, 50% en physique avec 5090 ventes et 1% en digital avec 150 ventes . Le compte Twitter ajoute qu'il s'agit là du 3ème meilleur démarrage midweek de l'année, derrière les chiffres monstrueux d'Ultra de Booba et de JVLIVS II de SCH .

Un bien joli coup pour les deux acolytes ! Ces derniers mois, Djadja et Dinaz nous avaient notamment lâché les clips Perdus et A coeur ouvert, qui comptabilisent tous les deux plusieurs millions de vues . On a que deux mots à dire : bien joué.