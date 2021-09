Djadja & Dinaz : un nouvel extrait dévoilé sur les réseaux

Djadja & Dinaz charbonnent et révèlent un extrait en exclu.

par Team Mouv'

En seulement 5 mois l'album Spleen de Djadja & Dinaz est déjà certifié album de platine avec plus de 100 000 équivalent ventes . Les deux potos peuvent remercier leur grosse fanbase et leur acharnement en studio ! Un travail de production colossal qui ne s'arrête pas : ils ont récemment partagé un nouveau titre à leurs fans .

Un son d'été comme on aime

Gianni Bellou, a . k . a Djadja, nous montre une petite exclusivité en direct de sa gova . On aperçoit les palmiers par la fenêtre de la voiture et ça colle bien avec le rythme dansant de l'extrait . Une recette à succès que seul le duo connait . On attend la sortie de ce morceau rapidement !

Le amis d'enfance de Meaux a de l'or entre les mains et il y a quelques semaines ils ont réussi à atteindre le milliard de vues sur leur chaîne YouTube, de quoi se motiver pour bosser en studio !