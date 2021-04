Djadja & Dinaz réalisent le 3ème meilleur démarrage de l'année

Grosse performance du duo Djadja & Dinaz avec leur dernier album.

par Team Mouv'

Après un début d'année un peu calme, même si il y a eu quelques sorties très intéressantes : Josman, Lala & ce, Frenetik. . . , les rappeurs français montent en régime et les grosses sorties se bousculent depuis début mars . Entre les projets des têtes d'affiche : Booba et SCH, Djadja & Dinaz a réussi à sortir son épingle du jeu .

Le joli coup de 2021

Sorti le 26 mars dernier, l'album Spleen des deux amis d'enfance affole bien comme il faut les compteurs de ventes et après des scores midweek assez impressionnants, la SNEP vient de confirmer le démarrage incroyable du projet . En effet, le duo tape les 25 804 équivalents ( physique + streams ) en première semaine et se place du coup sur la 3ème marche de podium des démarrages de 2021, derrière les deux monstres Booba et SCH .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces chiffres impressionnants sont une belle confirmation du travail accompli par les deux potes depuis leur premier album sorti en 2016 et leur permettront de voir arriver sereinement le disque d'or dans quelques semaines .

Bravo à eux !