Djadja & Dinaz dépassent le milliard de vues sur YouTube

Avec leur dernier album, les deux amis d'enfance atteignent un très gros objectif en totalisant plus d'un milliard de vues sur leur chaîne...

Gianni et Azzedine, plus connus depuis 2014 sous le Djadja & Dinaz, vont pouvoir passer la fin de l'été bien tranquillement . Tout comme Aya et son album "Nakamura" qui franchit le milliard de streams sur Spotify, les deux stars de la ville de Meaux viennent de d'atteindre un cap symbolique et hyper satisfaisant, celui du milliard de vue sur leur page Youtube !

Le joli coup de 2021

Djadja & Dinaz ont clairement réussi à sortir son épingle du jeu ! Avec leur label indépendant Carré - Music en collaboration avec Bendo Music ( qui travaille aussi avec Rohff, Imen Es, Benab, ou encore Lacraps ) , ils ont, album après album, fidéliser et développer leur fans base avec des productions et des visuels de plus en plus soignés !

Sorti le 26 mars dernier, l'album Spleen avait déjà affolé bien comme il faut les compteurs de ventes en tapant les 25 804 équivalents ( physique + streams ) en première semaine, le 3ème meilleur démarrages de 2021, derrière les deux monstres Booba et SCH . Avec à ce jour six disques de platine, ce dernier projet, articulé autour de la mélancolie et leur univers sombre, se montre volontairement futuriste. Plus personnel que jamais, Djadja & Dinaz ont fait entrer leur public dans leur mentalité, leur font partager leur émotions et les plonge dans leur "Spleen" pour mieux s'en échapper eux - mêmes ! Félicitation, le succès est au rendez - vous !

L'occasion de ( re ) découvrir comment Latimer a composé le morceau "À Cœur Ouvert" et de ( ré ) écouter Drôle de mentalité, certifié double disque de platine !