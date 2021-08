Djadja & Dinaz certifié : "Spleen" déjà certifié disque de platine

Une certification diamant bien méritée pour Djadja & Dinaz, obtenue en seulement 5 mois...

par Team Mouv'

Alors qu'il viennent de fêter le milliard de vues sur leur chaine Youtube avec un inédit dont le visuel reprend l'esthétique d'un gameplay issu de GTA, Djadja & Dinaz prouve encore une fois à quelle point ils sont bons élèves : 5ème album, 5ème disque de platine !

Avec maintenant 100 000 équivalent ventes, les deux amis d'enfance, originaires cité de La Pierre - Collinet à Meaux, ajoute une nouvelle certification à leur actif . Comme à leur habitude, ils ont immédiatement penser à remercier leurs fans .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le spleen gagnant !

Très vite entré dans la course du succès grâce à un live stream immersif virtuel réalisé en images 3D, le duo s'était hissé à la troisième place des meilleurs démarrages de l'année 2021 en écoulant 25 804 exemplaires ( physique + streams ) en première semaine. 1 mois plus tard, ils fêtaient déjà le disque d'or, 5 mois plus tard, le disque de diamant .

Plus personnel que jamais, Djadja & Dinaz ont fait entrer leur public dans leur mentalité, leur font partager leur émotions et les plonge dans leur "Spleen" pour mieux s'en échapper et ça a clairement fonctionné, même si certains internautes sont partagés à ceux sujet : "Mérité", "Régulier", "Surcôté", "Pas mérité + fraude" . . .

On attend la suite avec impatience . En attendant découvre comment Latimer a composé le morceau "À Cœur Ouvert" .