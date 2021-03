Djadja & Dinaz balancent leur cinquième album "Spleen"

Le 26 mars, Djadja et Dinaz ont dévoilé leur très attendu 5ème album "Spleen" et un live stream d'exception !

par Team Mouv'

Pour la sortie de leur cinquième album Spleen, Djadja et Dinaz ont fait les choses en grand. Après nous avoir dévoilé deux clips issus du projet ( l'introspectif Perdu et A coeur ouvert) , les deux artistes nous ont envoyé la cover, le titre et la date de sortie du projet . Aujourd'hui, vendredi 26 mars 2021, Spleen est enfin disponible, et avec lui un long livestream d'un nouveau genre !

"Spleen" est là, avec une surprise !

Pour lancer leur album, Djadja et Dinaz ont offert à leurs fans une expérience originale : ils ont lancé le 25 mars à 23h30 un live stream dans lequel ils ont interprété trois des chansons de l'album (A coeur ouvert, Essayez et Loyal) dans une ambiance futuriste . En effet, la performance s'est déroulée dans un environnement virtuel réalisé en images 3D qui a propulsé les deux rappeurs en plein milieu de leur cover . D'abord enfermés dans le fameux cube en verre, puis libérés, à côté de ce cube qui se transforme en lave . . .

Dans les commentaires, on sent bien que cette expérience en immersion dans un décor virtuel a plu aux fans, d'autant plus dans une période où les concerts commencent à fortement manquer au public comme aux artistes . Côté musique, on vous conseille fortement de courir écouter Spleen et ses dix - sept tracks aux airs à la fois mélancolique et très rythmés. Bonne écoute !