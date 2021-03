Djadja & Dinaz annoncent leur 5ème album

Djadja et Dinaz ont annoncé la sortie de "SPLEEN", leur cinquième album.

par Team Mouv'

En décembre 2020 et février 2021, Djadja & Dinaz nous dévoilaient deux morceaux clippés magnifiques avec Perdu et A coeur ouvert, donnant à leur fans plus que de quoi se mettre sous la dent . Mais ce 4 mars les deux rappeurs sont allés encore plus loin puisqu'ils ont annoncé la sortie de leur cinquième album SPLEEN.

"SPLEEN" débarquera le 26 mars

C'est sur les réseaux sociaux que Djadja et Dinaz ont fait part de la nouvelle avec un triple post . Dans celui - ci, on retrouve tout d'abord un teaser qui donne notamment la date de sortie ( le 26 mars ) et la cover de l'album à venir . Sur celle - ci les deux artistes sont enfermés dans un cube de verre dans une nuit bleutée ( serait - un écho au cube gigantesque présent dans le clip A coeur ouvert ? ) . Les photos en swipes montrent les deux packs de précommande disponibles, dans les deux cas il s'agit du CD et d'un feutre qui peuvent être accompagnés soit d'un t - shirt soit d'une sacoche .

Les visuels bleutés de SPLEEN donnent un excellent avant - gout pour le projet qui sortira très bientôt . On a hâte d'en savoir plus, et on a pas l'air d'être les seuls. Dans la section commentaire les fans expriment leur excitation : "enfin, depuis le temps qu'on l'attend", écrivent plusieurs internautes reconnaissants .