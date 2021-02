Dj Quick lâche "Coffre chargé" le clip à 100 à l'heure avec RK et DA Uzi

DJ Quick vient de révéler le premier clip de la compilation à venir du label "Mal luné music". Sur ce morceau, DJ Quick est accompagné par DA Uzi et RK !

par Team Mouv'

En fin décembre 2020, Mal Luné Music ( le label de Ninho ) , annonçait la sortie d'une compilation d'exception pour l'année 2021 . . . Via un trailer, le label avait su créer l'excitation chez les fans de rap français en leur annonçant la présence d'artistes tels que DA Uzi, RK, Ninho ( et tant d'autres ! ) . Aujourd'hui, le tout premier son clipé de ce projet est sorti . . .

Sur Coffre chargé on retrouve DJ Quick, RK et Da Uzi, et le trio est explosif ! Le clip s'ouvre sur un petit garçon qui joue tranquillement dans sa chambre . Au mur, un poster de RK et de DA Uzi . Un des summums de la consécration pour les rappeurs : devenir le symbole de la réussite pour un mini eux plein d'espoir et de rêves .

Que leur dire de la rue je ne suis qu'un rescapé

Sur une prod légère et ultra efficace, les deux rappeurs s'ambiancent, alignant les phases chantantes sur des kilomètres . Quand RK et Dj Quick se retrouvent seuls au volant d'une voiture, on se demande où peut bien être passé DA Uzi . On comprend vite que ce dernier s'est retrouvé au commissariat, et que les deux autres arrivent en renfort le plus vite possible .

Devant les policiers, RK et DJ Quick balancent sur la table un sac rempli de billets, le visage content . Les policiers ébahis n'ont d'autre choix que de relâcher DA Uzi qui lance un regard noir à un représentant des forces de l'ordre, tout en récupérant fièrement sa Rolex dans un sachet plastique à son nom . Un seul mot sonne, celui de "revanche".