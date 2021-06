DJ Pone va sortir un EP caritatif pour former plus de personnels soignants

Pone, membre et DJ du groupe mythique Fonky Family, va dévoiler un EP caritatif intitulé "Listen and Donate".

par Team Mouv'

Atteint par la maladie de Charcot, Pone est alité et doit recevoir des soins lourds depuis 2015 . Interviewé dans un reportage diffusé sur France 3 Occitanie ce 31 mai 2021, il explique l'importance d'avoir accès aux aides à domicile pour les malades qui, comme lui, nécessitent plus de 2h de soins par jours . Pour faire avancer les choses, il lance Listen and Donate, un site internet et un EP caritatif qui visent à récolter des fonds pour aider à former plus de personnels soignants !

Pour former nos soignants et nos aidants

Prévu pour ce 18 juin, l'EP Listen and Donate propose aux fans de la musique de Pone d'aider à former du personnel soignant en écoutant du bon son . Le principe est simple : "Une écoute = un don, un vinyle = un don" . Le projet comportera 4 titres pour une durée totale de 16 minutes. Le premier extrait intitulé FAR est d'ores et déjà disponible sur les plateformes :

Le personnel soignant : le nerfs de la guerre contre les maladies graves

Dans le reportage diffusé par France 3 Occitanie ce 31 mai 2021, DJ Pone explique combien l'accès au personnel soignant est crucial dans la vie des malades alités . En raison de ses gros soucis de santé, le DJ s'exprime grâce à un logiciel de poursuite oculaire .

C'est son épouse, présente dans le reportage, qui administre chaque jours plus de 2h de soins très importants pour le bien - être du DJ . "Ça commence à être très pesant__ . Hormis le fait qu'elle n'ait pas un seul jour de repos, ce qui est difficile c'est qu'elle ne puisse pas amener nos enfants en vacances car elle doit être là tous les jours" explique Pone, "nous arrivons au but des solutions classiques" .

Des soins "pas assez rentables" . . .

Aux côtés de son épouse qui endosse depuis un an le rôle d'infirmière, cet amoureux de la musique a décidé d'agir . Avec un site, un EP et une association, le couple interpelle le gouvernement sur l'accès aux aides à domicile : "Il y a des cabinets, dès qu'ils entendent : "Trachéo, sous respirateur" ça les effraye__ . Et ensuite on a des cabinets qui sont assez sincères et qui nous disent que c'est pas assez rentables par rapport au temps qu'ils passent ici" témoigne l'épouse du DJ . . . c'est une double peine pour les malades et leurs proches . Sur Twitter, leur message a été relayé par Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie :

Pone est alité, mais toujours aussi inspiré

En 2019, Pone avait déjà réalisé la prouesse technique de produire un album entièrement à l'aide de ses yeux . Il nous avait livré l'excellent projet Kate & Me en décembre . Aujourd'hui, grâce à l'ancien de la FF, on pourra aider la bonne cause en écoutant du bon son à partir du 18 juin et de la sortie de l'EP Listen and Donate . Le premier extrait FAR est dispo sur Youtube alors à vos marques, prêts ? Streamez !