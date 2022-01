DJ Mehdi : le titre hommage de Busy P avec Benjamin Epps est disponible

Busy P, Benjamin Epps et Santigold s'associent sur "MPC 2021" pour rendre hommage à DJ Mehdi.

Le titre hommage de Busy P avec Benjamin Epps et Santigold est désormais disponible.

Bel hommage

Il y a une semaine, on vous parlait d'un morceau hommage à DJ Mehdi débuté il y a plus de 20 ans. En effet, en 2001 à New York, lui et Busy P s'étaient retrouvés et avaient commencé à travailler sur un beat qu'ils n'ont malheureusement jamais terminé. Mais c'était sans compter sur le boss d'Ed Banger qui a retrouvé la disquette dans sa cave avec tous les samples et la batterie sauvegardés et qui a décidé de finaliser le morceaux.

Pour se faire, il a décidé de faire appel à la pépite Benjamin Epps et à la chanteuse de Philadelphie, Santigold, dont DJ Mehdi était fan, pour poser leur voix. Tous ensemble ils participent donc au morceau MPC 2021, un titre aux influences afro-électro qui mélange parfaitement l'univers du début des années 2000 et celui d'aujourd'hui.

Alors qu'il y a peu, le monde du rap rendait hommage à DJ Mehdi lors des 10 ans de son décès, ce morceau à le mérite de remettre en lumière le travail d'un des plus grands DJ français.