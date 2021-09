DJ Mehdi : du 113 à Daft Punk, son parcours retracé dans un documentaire

Un podcast revient sur la carrière de DJ Mehdi à travers les yeux de ceux qui ont collaboré avec lui.

Arte Radio balance un nouveau podcast sur DJ Mehdi appelé DJ Mehdi, le son du Prince et fait le tour de cette figure de la musique française . Touche à tout et virtuose de la machine, "il compose en empruntant à toutes les musiques mais réussi à créer des sons singuliers" . _Qu_e ce soit dans le rap ou la musique électronique, retour sur le parcours d'un DJ hors normes !

L'histoire du génie des prods

Dans le micro de Johan Chiaramonte, se relayent des artistes qui ont collaboré avec le producteur : Manu Key de Mafia K'1 Fry, le journaliste rap Arnaud Fraisse, le compositeur et chef d'orchestre Thomas Roussel, Pedro Winter du label Ed Banger, Romain Gavras de Kourtrajmé avec qui il a créé l'album Des friandises pour ta bouche, Xavier de Rosnay du groupe Justice .

Disparu il y a maintenant 10 ans, Mehdi Faveris Essadi, de son vrai nom, a laissé une trace indélébile dans la culture musicale de l'Hexagone . Le DJ a réussi un challenge assez difficile : créer un pont entre le hip hop et la musique électronique dans ses prods'. Il a su surfer sur des rythmes différents : de l’âge d’or du rap français des années 90 - 2000 et son hit Tonton du bled ou ses instrus pour IAM et Ideal J, jusqu'aux débuts de la French Touch avec Justice, Cassius et Daft Punk .

On navigue dans ce podcast dans la vie du DJ tant regretté avec des anecdotes exclusives de ses amis proches . Un tour à 360° de son talent et de son héritage "du 113 aux Daft Punk" .

