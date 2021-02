Disparition de Tonton David : le monde du rap lui rend hommage

Après la disparition de Tonton David, le monde du rap a tenu à lui rendre un bel hommage sur les réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Triste nouvelle : Tonton David nous a quittés ce vendredi 16 février. Après avoir marqué la musique en France, notamment avec son premier album Le blues des racailles ainsi que la chanson Chacun sa route sur la bande - originale d'Un indien dans la ville, le monde du rap a tenu à lui rendre hommage .

Une légende saluée par les rappeurs français

Âgé de 53 ans, l'artiste originaire de La Réunion avait une place importante dans le cœur des amoureux du rap français . Souvenez - vous, il était présent sur la compilation Rapattitude dévoilée en 1990 avec le track 2 intitulé Peuples du monde . L'artiste avait aussi bossé avec Doc Gynéco sur l'album Liaisons dangereuses en 1998, mais ses deux plus gros succès sont Sur et certain ainsi que Chacun sa route.

Pour toute son oeuvre en tant qu'artiste, mais également pour rendre hommage à l'homme qu'il était, de nombreux artistes du rap français ont réagi sur les réseaux sociaux. De Mokobé, en passant par Rim'K ou encore Aketo . . .