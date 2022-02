Disiz x Damso : comment est née la connexion ?

Interviewé dans "Le Code", Disiz s'est confié sur les origines de sa collaboration avec Damso.

Quatre ans après la sortie de son dernier album, Disizilla, Disiz a offert un cadeau à ses fans pour cette Saint-Valentin : l'annonce de la sortie de L'Amour, son prochain album, sur lequel figurera un titre en featuring avec Damso. Pour Le Code, le rappeur est revenu sur les origines de cette connexion qui s'annonce déjà comme une pépite.

C'est une collaboration qui nous réjouit d'avance : Disiz sortira un feat avec Damso sur son prochain album, L'Amour, qui doit sortir le 18 mars, et dont il a déjà publié trois titres la semaine passée. On retrouvera l'auteur de CASINO en feat. avec Prinzly (qui a travaillé avec Hamza, Damso, Niro, Soprano, La Fouine, Kery James, Myth Syzer...), Archibald Smith (qui a co-écrit Pookie d'Aya Nakamura), Yseult et surtout Damso sur le titre Rencontre.

Une "rencontre" préparée avec soin

Pour Mehdi Maïzi, qui l'interroge dans Le Code, Disiz est revenu sur les origines de cette collaboration. Il confie ainsi que c'est d'abord le Belge qui est venu vers lui, et qu'ils ont ensemble enregistré plusieurs morceaux qui devaient à l'origine figurer sur Ipséité. Il reçoit ainsi un message d'une connaissance commune, qui lui dit : "Damso aimerait t'inviter sur son projet". La Peste se dit alors "honoré", mais les quelques titres qu'ils ont enregistrés n'ont "pas pu sortir" : c'est pourquoi il a rappelé son collègue belge pour ce nouvel album.

Rencontre est donc l'initiative de Disiz, qui a retourné l'invitation de Damso : il se dit "intéressé par la proposition artistique très forte de Damso", avec lequel il veut faire un titre profond, et non un tube. Pour lui, c'était "un moment très spécial". Apparemment, les deux rappeurs ont travaillé leur titre avec le plus grand soin, échangeant beaucoup de messages sur ce qu'ils en attendaient.

Un morceau qui s'annonce déjà hors-normes, tant cette collaboration est attendue. Et connaissant l'exigence des deux musiciens, on parie que ce sera un délice pour nos oreilles.