Disiz tease son prochain album : "je suis allé bien plus loin que Pacifique"

Disiz déclare qu'il est "allé bien plus loin que Pacifique" pour son prochain projet.

Après plusieurs années sans sortir d'album Disiz semble, plus que jamais, dans la dernière ligne droite de son futur projet, c'est en tout cas ce qu'il semble nous teaser .

Disiz en mode Pacifique

3 ans, cela fait désormais 3 ans que Disiz n'a pas sorti de projet. Le dernier en date, Disizilla, était paru en septembre 2018 et depuis le rappeur d'Evry ne nous a envoyé qu'un seul morceau solo, Casino. Un titre qui aura rappelé à bons nombre d'auditeurs la période Pacifique. C'est d'ailleurs cette période que le rappeur d'Evry mentionne lorsqu'il fait référence à son prochain projet . En effet, l'auteur de Qu'ils ont de la chance a posté un tweet ce jeudi 18 novembre dans lequel il annonce : "Je suis allé bien plus loin que Pacifique".

Au même moment Disiz partageait un post sur Instagram en remerciant tous ceux qui l'avaient aidé à mettre en forme son projet et déclarait : "C’est juste en attendant, pour partager avec vous . Moi aussi je suis impatient, c’est ni pour hyper, ni pour jouer sur la frustration, juste on travaille, on affine, et on y est…" .

Et alors que Disiz a teasé, à la fin du mois d'octobre, un possible featuring avec Damso, il semble plus proche que jamais de nous dévoiler son prochain album .