Disiz tease des dates mystérieuses en 2022... l'album en approche ?

Disiz a posté des dates pleines de mystères sur twitter, laissant imaginer qu'il pourrait préparer un nouvel album.

Serait-il enfin de retour ? On a des nouvelles de Disiz, qui vient de poster de mystérieuses dates sur Twitter...

Février et mars 2022. On ne sait pas à quoi correspondent ces dates, mais on peut déjà rêver d'un retour de Disiz, qui a posté sur les réseaux un énigmatique message : "XX/02/22 (premier single ?)- XX/03/22 (clip du single ?) *- XX/03/22" (sortie de l'album ?)**.* De quoi faire rêver les fans de l'artiste, qui imaginent déjà Disiz revenir à la fin de l'hiver, peut-être pour un nouveau projet... tel qu'un album.

Un retour longuement attendu

En effet, Disiz tease depuis quelques temps son futur album. après trois ans sans sortir de projet. En effet, depuis Disizilla en 2018, le rappeur d'Evry n'a publié qu'un seul titre solo : Casino. Mais le 18 novembre, celui-ci avait posté un tweet laissant entendre pour la première fois qu'il pourrait être de retour : "je suis allé bien plus loin que Pacifique".

Le 29 novembre, Disiz annonçait qu'il avait terminé son nouveau projet dans un post Instagram, apparemment très heureux et soulagé. Il dit vouloir "ramener les plus belles chansons du monde", et semble dans une période extrêmement positive et productive.

Dans ce contexte, les trois dates lâchées sans plus de détails par le rappeur de Casino laissent entendre que la sortie de l'album pourrait être extrêmement proche... avis aux fans, il va falloir rester aux aguets.