Disiz chante son amour et sa peine dans un court métrage intitulé "Éternelle Saint Valentin"

Pour la Saint Valentin, Disiz a dévoilé une vidéo dans laquelle il rend hommage aux relations amoureuses.

par Team Mouv'

Bien qu'il ne soit pas un grand fan de la Saint Valentin, Disiz a voulu marquer le coup cette année en proposant à ses fans une petite vidéo dans laquelle il dépeint une histoire d'amour passionnée avec ses hauts . . . et surtout ses bas .

Disiz pas fan de la Saint - Valentin mais . . .

La vidéo de 10 minutes est composée de plusieurs petites scènes entrecoupées par des chansons en live et Disiz y joue le rôle d'un homme déçu par l'amour . Le rappeur a réalisé cette vidéo en collaboration avec la comédienne Faustine Koziel et sous la direction du réalisateur Regloi.

"Je m’en fous de la Saint - Valentin . . ." affirme cependant l'artiste dans le message d'explication qui accompagne sa publication "On a pas besoin d’un jour spécial pour célébrer le sentiment de l’Amour". Mais soyons honnêtes, même si personne ne porte ce jour dans son cœur, personne n'y est totalement indifférent, "Comme si cette fête à la con nous poussait indirectement à se demander où on en est, à se remémorer des amours anciens, des amours manqués ou une absence totale d’amour . "

"On ne peut pas désaimer quelqu'un"

D'abord, le couple danse . Puis, au fil du temps et des chansons, les disputes arrivent . Quand il sera trop tard pour sauver leur couple, les deux amoureux se retrouvent déchirés et honteux d'avoir laisser la colère prendre le dessus sur l'amour . Morale de l'histoire ? "On ne peut pas désaimer quelqu'un", le répondeur de Disiz peut en témoigner .

Le retour de Disiz cette année ?

Début janvier, Disiz avait annoncé qu'un prochain album était en route et qu'il travaillait sur son grand retour. Le rappeur du 91 reviendra donc en 2021 si tout se passe bien comme prévu . . . Restez connectés sur Mouv . fr pour ne rien rater, car il commence sérieusement à nous manquer !