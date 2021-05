Disiz sera présent sur l'album de Squidji

Bonne nouvelle : Disiz a annoncé sa présence sur le prochain album de Squidji.

par Team Mouv'

Le premier album de Squidji, intitulé Ocytocine, sortira ce 28 mai et on apprend que Disiz sera présent dessus. En effet, dans une story instagram, l'auteur de Pacifique révèle cette bonne nouvelle à ses fans .

Je suis sur le premier album du talentueux Squidji, plus que 10 heures . . . .

Sur cet opus composé de 17 morceaux, on retrouvera 5 gros invités, Josman, Lous and the Yakuza, Jäde, Lala & Ce et donc Disiz la Peste . Squidji a déjà dévoilé plusieurs extraits clippés de cet album, comme STRIPPER, OXYGENE, INSTA.

La story Instagram de Disiz

Disiz discret mais presque de retour ?

Disiz est resté discret pendant plusieurs mois . Depuis la sortie de son dernier projet Disizilla en 2018, le rappeur prend son temps et semble travailler en retrait . Le rappeur du 91 avait toutefois promis de sortir les meilleures chansons du monde en 2019, et seulement dévoilé un EP inédit pour les 20 ans de son album Poisson Rouge .

Mais début janvier, le rappeur a annoncé qu'il travaillait sur un nouvel album, sans trop en dire non plus . On peut quand même espérer que cette sortie se fasse en 2021 .