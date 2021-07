Disiz nous plonge dans l'intimité d'un couple avec le clip de Casino

Disiz fait son retour très attendu avec le morceau "Casino", dont il a dévoilé le clip ce 2 juillet 2021.

par Team Mouv'

Après près de trois ans d'absence, Disiz revient sur le devant de la scène avec Casino, une chanson d'amour mélancolique .

"Je trouve vraiment que c’est une belle chanson . "

L'artiste avait annoncé sobrement la sortie d'un titre sur ses réseaux sociaux avec une simple date "02/07", accompagnée d'un extrait de plan fixe de son visage éclairé de lumières colorées . Un visuel qui ouvre le clip du titre Casino, désormais disponible . Une chanson d'amour estivale, produit par Lucasv, que le rappeur a teasé avec cette phrase : "Je trouve vraiment que c’est une belle chanson . "

Putain, l'amour c'est chelou wesh .

Le clip du morceau retrace une histoire d'amour et nous fait rentrer dans l'intimité des moments de complicité du couple. Un bonheur qui contraste avec les paroles du titre où Disiz clame son incompréhension de l'amour : "Au bord de la plage, il y avait tant d'amour . Il y en a plus du tout . Putain, l'amour c'est chelou wesh . L'être humain est chelou wesh . " Le visuel se ferme sur le rappeur en larmes, dont Casino n'est que le premier extrait de son prochain projet dont la date et le nom sont encore inconnus .