Disiz décroche son premier single d'or (de l'ère du streaming) avec "Rencontre"

Le featuring Disiz x Damso, "Rencontre", est officiellement certifié single d'or.

C'est l'un des morceaux du moment, Rencontre, le 14ème morceau du dernier album de Disiz, vient d'être certifié single d'or.

Une (presque) première pour Disiz !

Un succès qui peut paraitre surprenant car le morceau n'est pas calibré comme un tube. Cependant, la semaine après sa sortie, il était le titre le plus écouté sur Spotify, et comptabilise désormais plus de 14 millions de streams sur la plateforme. Lors de sa seconde semaine d'exploitation, la collaboration entre Disiz et Damso s'est même emparée de la première place du Top Singles du SNEP avec 3,1 millions d'équivalent streams, une place qu'elle n'a plus quittée depuis.

Si le featuring rencontre un tel succès c'est tout d'abord grâce au superbe travail de LUCASV, producteur du morceau avec Prinzly et Augustin Charnet, qui explique que les deux rappeurs "voulaient vraiment quelque chose de contrasté : le feu de Damso et le côté plus pluie de Disiz, qu'on a vraiment essayé d'illustrer à travers la prod". Mais également grâce l'impact de TikTok, puisque le titre a été écouté des millions de fois sur le réseau social et a connu une trend autour du troisième couplet rappé par Disiz.

Avec cette certification, Disiz obtient son premier single d'or, de l'ère du streaming, étant donné que J’pète les plombs n’est pas dans la base de donnée du SNEP, mais serait bien certifié si il l'était.