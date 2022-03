Disiz chante l'amour sur son 13ème album feat Damso

Ce vendredi 18 mars, Disiz lâche son nouvel album.

par Team Mouv'

22 ans après la sortie de son premier album Poisson Rouge, classique ultime du rap français, Disiz sort son 13ème et "plus bel album" de sa carrière intitulé de la plus belle des manières Amour.

Dans ce disque, y'a toute ma vie

Commencé il y a 3,4 ans, ce projet solo est né de sa rupture avec sa femme et de son nouveau mode de vie : s'amuser et flirter à droite à gauche. Pour chanter son amour, le rappeur du 91 a fait appel à Damso, Yseult mais surtout Lucas V, producteur au talent fou qui a tout fait ou presque sur cet album. Voulant apporter une touche en plus, Disiz a fait une session studio à Bruxelles avec l'incontournable Prinzly, Saint DX... pour terminer le projet. Vous l'aurez compris, la thématique principale : c'est l'amour, la rupture, le flirt, les émotions... Disiz y a mis toute sa vie. 15 titres qui font du bien, en cette période si compliquée et qui fait du bien à notre petit coeur.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rappeur hors pair, Disiz a réussi à devenir un artiste à part, qui n'a jamais aussi été épanoui que maintenant, musicalement parlant. Ce projet n'est pas seulement une thérapie pour lui, mais c'est une ode à l'amour qui parlera à plein de gens. Bonne écoute.