Disiz balance un titre inédit, avant l'album

En attendant son grand retour, les fans de Disiz peuvent déjà écouter l'extrait de l'inédit de 50 secondes intitulé "Mauve".

Très discret depuis la sortie de son dernier projet, Disizilla en 2018, Disiz vient de faire un pas de plus vers la sortie de son nouveau disque . En partageant cet extrait de moins d'une minute sans prévenir, le rappeur d'Evry continue de teaser le projet dont il a commencé à parler en début d'année . Le grand retour de Disiz se précise !

Disiz balance l'inédit "Mauve"

Sur ses réseaux sociaux, le rappeur de 43 ans s'est fait un plaisir de partager en exclusivité un échantillon du titre Mauve. Comme il le précise dans le message qui accompagne son post, cet extrait ne sera pas présent sur son prochain projet : "MAUVE n’est pas sur le disque" explique t - il .

Un inédit mélancolique

"J'ai fait du mal c'est maintenant que je paye, j'ai le coeur Purple Rain" rappe l'ancien en référence au titre ( et à l'album ) mythique de Prince. Avec cet inédit, on retrouve brièvement Disiz sur son terrain favori : celui de la création musicale. Sur une instrumentale calme et futuriste signée LucasV, il pose un couplet rappé et un refrain chanté avec beaucoup de maitrise et d'efficacité .

Et l'album dans tout ça ?

Au moment de nous parler de son nouveau projet en janvier 2021, Disiz disait penser à "faire un album bonnes vibes qui s’appellera OLTYA" et expliquait "je crois que j’ai trouvé un truc . . ." . Depuis cette annonce, l'attente autour de OLTYA grandit de jours en jours mais Disiz ne donne pas beaucoup d'informations pour l'instant . Est - ce que le projet est déjà bouclé ? Est - ce prévu pour 2021 ? On vous tiendra informés sur Mouv . fr à propos du retour de l'inspecteur Disiz !

Récemment, il nous avait dévoilé un court - métrage époustouflant intitulé Eternelle Saint Valentin, disponible depuis le 14 février.