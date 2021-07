Disiz annonce son retour pour cette semaine

Après des mois d'absence, Disiz est sur le point de faire son grand retour tant attendu.

par Team Mouv'

C'est une grande nouvelle qui s'annonce : Disiz La Peste va faire son grand retour cette semaine ! Le poète mélancolique est de retour après des mois d'absence : très discret depuis la sortie de son dernier projet Disizilla en 2018, le rappeur du 91 avait brièvement dévoilé un extrait d'un titre inédit, puis plus rien jusqu'à ce jour .

De retour avec un album ?

Ce qu'on aime chez Disiz, c'est sa maitrise du retour en surprise : en effet, c'est ce mercredi 30 juin que ce dernier a teasé l'arrivée d'un nouveau projet avec une date de sortie prévue pour ce vendredi 2 juillet . C'est avec un court teaser vidéo que Disiz annonce ce qui semble être la sortie d'un clip et on l'espère d'un album si l'on s'en tient à ses précédents teasings et son actualité.

Une annonce qui tombe à pic en cette saison estivale et un retour très attendu par les fans car Disiz est un artiste avec lequel on a grandi, rappeur remarqué dans les années 90/2000 pour sa plume et son univers bien à lui, ses titres auront marqué toute une génération, notamment avec le cultissime J'pète les plombs.