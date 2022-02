Disiz annonce son album "L'Amour" en feat avec Damso, Prinzly...

Disiz a annoncé la sortie d'un nouvel album intitulé "L'Amour".

Disiz a offert un joli cadeau à ses fans pour cette Saint-Valentin : l'annonce de la sortie de L'Amour, son prochain album très attendu.

On l'attendait depuis un moment : Disiz avait annoncé avoir terminé son prochain album, et avait ensuite partagé des dates énigmatiques et incomplètes, qui avaient laissé ses fans pantois - avant de venir donner quelques indices supplémentaires à ses auditeurs. Si l'on avait donc deviné que le nouveau projet du rappeur d'Amiens sortirait prochainement, on vient d'en avoir la confirmation : à l'occasion de la Saint-Valentin, Disiz a publié la date et la cover du projet, qui sortira donc le 18 mars, et a annoncé une surprise pour vendredi...

Un album aux petits oignons

On découvre donc la D.A de l'album, appelé L'Amour, et illustré par la couleur orange, qui s'ouvre comme une fenêtre sur une photo de Disiz près de la mer. Mais, surtout, c'est la liste des titres qui a intrigué les fans : on y retrouve quinze morceaux, dont quatre featurings, et pas des moindres. Si la collaboration qui a le plus intrigué les fans est celle avec Damso sur Rencontre, on retrouvera également l'auteur de CASINO en feat. avec Prinzly (qui a travaillé avec Hamza, Damso, Niro, Soprano, La Fouine, Kery James, Myth Syzer...), Archibald Smith (qui a co-écrit Pookie d'Aya Nakamura) et enfin la majestueuse Yseult.

Un projet très attendu : cela fera bientôt quatre ans que l'on n'avait pas eu droit à un nouvel album de Disiz, même si l'on avait eu droit au clip de CASINO depuis. Longtemps teasé, l'album apparaît comme un projet phare pour La Peste, qui l'a annoncé : il est "allé bien plus loin que Pacifique". En tout cas, l'année 2022 s'annonce chargée pour Disiz, qui a déjà prévu une grande tournée pour célébrer comme il se doit son retour sur scène.

Rendez-vous dans quelques semaines donc, pour découvrir ce qui s'annonce déjà comme un des grands moments musicaux de 2022. Mais pour patienter, le rappeur a décidé de nous gâter : trois nouveaux sons sortiront ce vendredi, pour le plus grand plaisir de nos oreilles impatientes.