Disiz annonce qu'il a enfin fini son album

Grande nouvelle, Disiz a terminé son nouveau projet.

par Team Mouv'

Souhaitant prendre son temps pour créer le meilleur album possible, Disiz charbonne depuis des mois sur son nouveau projet qu'il avait plus ou moins annoncé dès le mois de janvier 2021.

Le successeur de Disizilla se précise

3 ans après Disizilla, le rappeur d'Evry peut enfin annoncer à ses fans que l'album est terminé et on sent qu'ii est vraiment soulagé. Il a d'ailleurs fait un post Instagram avec sa fille en chantant en choeur Leave The Door Open de Bruno mars, Anderson. Paak et Silk Sonic. Il a également posté des photos de son producteur attitré du projet Lucas V en ironisant sur la très longue préparation du successeur de Disizilla...

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Evidement, peu d'infos ont filtré sur ce nouvel album et on risque d'attendre un petit moment avant de pouvoir l'écouter. On sait juste Disiz "est allé bien plus loin que Pacifique", que son leitmotiv était "ramener les plus belles chansons du monde". L'inédit Casino nous a peut être permis d'avoir un aperçu du nouveau Disiz, même si ce n'est pas sûr du tout que ça soit le premier single de l'album.

On a hâte !