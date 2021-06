Dirty Swift & Davassy font couler le miel dans la "Red Cup" ft. A6di

Dirty Swift & Davassy en mode summer dans leur nouveau clip "Red Cup" pour le premier extrait de leur nouvel l'EP...

par Team Mouv'

Fort de leur précédente collaboration rempli influences, Dirty Swift et Davassy sont de retour avec un nouveau projet, SFUMATO 2, qui sortira à la rentrée . Il annonce aujourd'hui la couleur avec un nouveau clip festif, qui va nous faire bouger tout l'été !

Fais couler le miel dans la "Red Cup"

Sur une prod drill signée Dirty Swift et Still Nas ( qui bosse notamment avec Alonzo ou Says’z ) , Davassy convie A6di ( plusieurs fois single de diamant et de platines ) pour un egotrip survitaminé qui va très vous vite vous donner envie de réserver vos vacances et de retourner en soirée .

Une réalisation simple et efficace, signée Supergreen Music et Imperium Label, dirigée par Louise Galdos, dans laquelle Swift, Davassy et A6di s'ambiancent de A à Z . Un refrain remplie de top line qui vous resteront en tête et vous donnerons très certainement envie découvrir SFUMATO 2, disponible le 24 septembre 2021 .

L'occasion idéale de redécouvrir le double EP “Made Me Do It" .

En plus du clip, le titre est évidemment disponible sur toutes les plateformes et en écoute ci - dessous :