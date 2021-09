Dirty Swift, Davassy et Chich braquent un cinéma dans le clip "DeutscheMark "

Dirty Swift & Davassy toujours en mode festif dans leur nouveau clip "Deutschemark", le deuxième extrait de leur nouvel l'EP à venir...

Fort de leur précédente collaboration, Dirty Swift et Davassy sont de retour avec un nouveau projet, SFUMATO 2, qui sortira 12 octobre 2021. En attendant, ils dévoilent un nouveau clip festif pour continuer à nous mettre l'eau à la bouche .

On y retrouve Dirty Swift, DJ producteur, à la composition et le génie alternatif "Trap’n’Rock" Davassy mais aussi Chich ( membre du label La dictature avec Jok’Air ) . Pour la réalisation du clip, Ils ont fait appel à Fabien Faure et Bastien Dupré ( qui ont déjà travaillé avec Black M, Djadja & Dinaz, ISK… ) pour ce court métrage qui va nous faire bouger et vous donner l'envie immédiate de partir en soirée !

Dirty Swift x Davassy feat. Chich : capture écran du clip "Deutschemark"

"Attends je rappelle, il y a Chich qui m'appelle ! "

Deutschemark ( nom que portait la monnaie officielle de l'Allemagne de l'Ouest dès juin 1948 jusqu’au 31 décembre 2001, avant son remplacement par l’euro ) nous fait vivre la prise d’otage d'un cinéma, qui devient alors un immense terrain de jeu unique pour Dirty Swift, Davassy et Chich, toujours prêt à faire du sale !

Musicalement, le débit technique de Davassy avec son refrain impeccable et les phases percutantes de Chich font de Deutshemark un nouveau banger et un duel de titans, le tout sur une prod très heavy de Dirty Swift . L'occasion idéale de redécouvrir le double EP “Made Me Do It" .

En plus du clip, le titre est évidemment disponible sur toutes les plateformes et en écoute ci - dessous .