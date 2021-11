Dinos : un extrait inédit plein de mélancolie pour l'hiver

Dinos vient de balancer un extrait d'un futur morceau.

par Team Mouv'

Pour nous réconcilier avec le froid et la déprime de novembre, Dinos vient de balancer un extrait qui réchauffe les oreilles .

C'est le mois de novembre, il fait moche et l'hiver arrive, mais ce sera au moins apparemment un hiver avec Dinos . Celui - ci vient de nous offrir "du Dinos pour l'hiver", avec un extrait d'une minute dans lequel on peut découvrir quelques notes d'un son sur lequel le rappeur du 93 charbonne .

Un son déchirant typique de Nosdi

Quelques lignes posées sur une instru aux accents mélancoliques, à base de basses sombres et d'une mélodie déchirante : du pur Nosdi, qui déballe un flow doux, harmonieux et plein de spleen, racontant ses états d'âme alors qu'il évolue dans un univers à fleur de peau . Pour illustrer ce court extrait, des images de l'artiste en pleine crise de larmes, au bord du désespoir .

Le rappeur de La Courneuve avait déjà annoncé un possible retour pour l'hiver : loin de prendre une pause, après avoir multiplié les sorties et les succès (son dernier projet en date, Imany, vient d'être certifié disque d'or en septembre) , Dinos avait annoncé : "Nouveau projet en route; Aucun hiver ne se passera sans oim" . On peut donc s'attendre à une nouvelle sortie pour très bientôt, et cette vidéo n'en serait que les premières images . . .

De quoi nous donner l'eau à la bouche, et nous réconforter un peu alors que les jours raccourcissent . "Winter is coming", mais on pourra au moins le passer avec Dinos, et c'est déjà ça .