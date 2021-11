Dinos révèle son seul regret sur "Stamina,"

Un an après "Stamina," Dinos a révélé quelques anecdotes sur son projet et sur son seul regret.

par Team Mouv'

Stamina, de Dinos a désormais un an . Le rappeur a célébré l’anniversaire du projet sur son compte Instagram, révélant quelques anecdotes sur sa création . Il a avoué regretter l’absence de Hamza sur son album .

Un feat pour plus tard ?

Mon seul regret sur cet album, c’est de ne pas avoir pu faire ce masterpiece avec Hamza, décrit - il en story. Même si on a essayé à plusieurs reprises . Merci de ton temps, j’espère qu’on y parviendra dans le futur.

On comprend ainsi que Hamza était bien prévu parmi les invités de Stamina,, mais qu’ils n’ont pas réussi à faire un morceau . Comptant parmi les artistes les plus accomplis de leur génération, Dinos et Hamza auraient en effet pu dévoiler un feat exceptionnel . Ils semblent ainsi avoir préféré reporter leur collaboration .

Un an après sa sortie, Stamina, est désormais certifié disque de platine, le premier de la carrière de Dinos . Dinos a été particulièrement généreux en invités pour son projet . On relève ainsi les présences de Nekfeu, Laylow, Leto, DA Uzi, mais également TayC , Zefor ou Zikxo . Une tracklist prestigieuse, qui a certainement contribué au succès du projet . Pour Hamza, ce n’est que partie remise .