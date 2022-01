Dinos rend hommage à Ateyaba dans son dernier EP

Dans "Aquanaute", son dernier EP, Dinos fait un clin d'oeil a un artiste qui l'a marqué : Ateyaba.

par Team Mouv'

Ce mardi 25, Dinos venait réchauffer notre hiver avec un EP de trois titres, *Aquanaute.* Un triptyque riche en références, dont une n'est pas passée inaperçue : sur un des morceaux, on peut entendre un clin d'oeil à Ateyaba.

Cela faisait plusieurs mois que les fans de Dinos attendaient de pied ferme la sortie d'un nouveau projet du rappeur de La Courneuve, qui l'avait promis : "aucun hiver ne se passera sans oim". En début de semaine, leur patience a été récompensée par non pas un, mais bien trois titres que nous a offerts l'auteur de Helsinki. Des morceaux aussitôt acclamés par la critique, notamment pour la richesse de leurs références, parmi lesquelles un hommage à Ateyaba.

Une dédicace qui n'est pas passée inaperçue

En effet, dans le titre Deïdo, Dinos rappe : "J'me rappelle quand j'étais à l'arrière du train / Quand j'faisais les premières parties d'Ateyaba / À l'époque c'était Joke, à l'époque c'était chaud / J'voulais briller comme lui quand j'le voyais en showcase". Des paroles touchantes, qui témoignent du respect infini que porte Dinos au rappeur de Montpellier. Et, en effet, Ateyaba a marqué la carrière de Dinos, le hissant sous la lumière avec des premières parties et des featurings tels que Plaque Diplomatique (2016) ou Beuh et Liqueurs (2018).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dinos n'a jamais caché son admiration pour Ateyaba, qu'il a donc rencontré sous le nom de Joke. Le manager de Dinos avait d'ailleurs déclaré en 2018 "une partie du rap existe grâce à Joke". Une inspiration assumée, donc, pour Nosdi qui, par ce couplet, montre sa gratitude à un de ceux qui l'ont aidé à percer. Une dédicace qui aura sans doute touché le principal intéressé, mais qui a en tout cas beaucoup plu aux auditeurs, qui s'en sont délectés sur les réseaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Comme certains twittos, on se prend à rêver d'une réponse d'Ateyaba... qui ne se fera peut-être pas attendre.

.