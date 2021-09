Dinos rencontre Samuel Eto’o au Cameroun

Dinos rencontre enfin le joueur de foot Samuel Eto’o dans leur pays natal au Cameroun.

"__Samuel Eto'o dans l'sang', courir comme un noir pour vivre comme un blanc" rappe Dinos dans son morceau Quand les cailleras prient. Le rappeur camerounais affiche avec fierté son admiration pour le joueur de foot Samuel Eto'o . Les deux se sont d'ailleurs rencontrés à Yaoundé au Cameroun . Un moment que Dinos n'est pas prêt d'oublier !

1 rencontre, 2 Pichichis

En mars 2020 Dinos a balancé dans le magazine Onze mondial la phrase suivante : "On a besoin de mecs comme Samuel Eto’o qui parlent fort et qui ont des arguments . Il a beaucoup fait pour son pays et pour son équipe . " Plus d'un an après cette interview, ce 27 septembre, Pichichi rencontre le joueur camerounais dans leur pays natal .

Dans cet extrait Dinos sert la main de l'ancien attaquant du FC Barcelone et lui dit "LE Pichichi", et Samuel Eto’o lui répond direct "Alors sois Pichichi chaque année". Le sportif lui glisse aussi "Si jamais tu as besoin de moi . . . " Sûrement un peu ému, le rappeur n'oublie tout de même pas de faire "deux trois photos" avec le champion . Une photo que Dinos a publié sur Insta avec en légende "__La raison pour laquelle je m'appelle Pichichi" .

