Dinos partage l'extrait d'un inédit

Dinos dévoile un nouvel inédit.

par Team Mouv'

L'hiver commence officiellement ce mardi 21 décembre et qui dit hiver, dit Dinos. Ce dernier vient d'ailleurs d'envoyer une nouvelle exclu sur les réseaux.

Sortira, sortira pas ?

Début septembre Dinos s'affichait en pleine préparation de son prochain projet. Deux mois seulement après la sortie de Memento, l'auteur de Paranoïaque a posté une story instagrame dans laquelle il annonçait "Nouveau projet en route; Aucun hiver ne se passera sans oim".

Depuis Nosdi a annoncé une tournée, sorti un featuring avec Zamdane et dévoilé plusieurs courts extraits de morceaux sur les réseaux. C'est d'ailleurs un nouvel extrait inédit que le rappeur de la Courneuve nous a envoyé ce mercredi 15 décembre. En effet, à travers un post annonçant les différentes dates de sa tournée, Dinos a délivré une exclu à ses abonnés. Sur cette dernière, on y retrouve un Pichichi empli de mélancolie, nous délivrant son meilleur flow plein de spleen comme il sait si bien le faire.

Pour l'instant aucun projet n'a officiellement été annoncé du côté de l'homme au trois disque d'or. Quand bien même il le serait, on ne sait pas si ce morceau figurera sur ce possible album. On espère, cependant, qu'il ne laissera pas ses fans sur leur faim et qu'il y aura bien du Dinos pour l'hiver.