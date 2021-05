Dinos a organisé un concert sauvage et gratuit à Dakar

De passage à Dakar, Dinos a donné un concert gratuit dans la ville.

par Team Mouv'

Alors que Dinos s'apprête à nous dévoiler la suite de son album Stamina, intitulé Stamina, momento le 2 juillet 2021, le rappeur a partagé des images exclusives d'un concert organisé à Dakar .

Dinos ambiance Dakar en live

Depuis quelques jours, Dinos est à Dakar, et a posté plusieurs photos dans la ville sur son compte Instagram. Mais en plus des images, il a publié une vidéo dans laquelle on peut le voir en train de performer devant un public en feu : "Merci Dakar, c’est l’Afrique qui gagne" précise - t - il en légende de la vidéo .

Ce concert sauvage et gratuit a pris place dans le quartier de la Medina et était destiné aux jeunes, comme il l'indique : "On a eu l'idée ce matin de faire un concert pour les jeunes, car ils écoutent ce que je fais . Donc un concert d'une trentaine de minutes . Let's go"

La vidéo est à découvrir ci - dessous, en attendant la sortie de Stamina, Momento .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix